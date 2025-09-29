English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 29, 2025, 06:15 PM IST
  • ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್
  • ಯಕೃತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌ ಮಾಡದಿದ್ರೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮದ್ಯ..! ಕುಡಿಯದೇ ಇದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?

gut microbiome alcohol production: ನಾವು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇಳಲು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮದ್ಯದಂತೆಯೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸದ ಜನರೂ ಸಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ರೋಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "Non-Alcoholic Fatty Liver Disease" (NALD) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಕೃತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ, ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ರಕ್ತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯದವರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿನ “ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್” ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. "ಕ್ಲೆಬ್ಸಿಯೆಲ್ಲಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ" ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದ್ದು, ಅವು ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್‌ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಿಷ್ಟಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಸರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಾರಣ, ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊಸರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಮತೋಲನವೇ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯದವರಿಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.
 

