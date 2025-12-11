ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಟವಲ್ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ!

Daily Hair care : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಕೂದಲನ್ನು ಟವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕೆಲವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತಲೆಗೆ ಟವೆಲ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ..
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ: ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಚಿಕೊಂಡರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂದಲು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದುರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋದು!
ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಟವಲ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯಬಾರದು.
ಕೂದಲಿನ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಟವಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ನೇರ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲೆಅಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮೊದಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾಡೆಲ್ ದೇಹವನ್ನ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನೆ ಹೊರತೆಗೆದ ಕ್ರೂರಿ ಪತಿ..!
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ : ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಟವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಟವಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಡಿ..