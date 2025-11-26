ಬೆರಳ ತುದಿಯಿಂದಲೇ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು: ಇಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

Anti Dandruff Home Tips: ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮನೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಶೀತ ಹವಾಮಾನವು ಈ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು.
ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್: ಟೀ ಟ್ರೀ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂದಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಹಚ್ಚಿಬೇಕು.
ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್: ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಕೂದಲಿನ pH ಅನ್ನ ಸಹ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ: ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಶನ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಸರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಪಿರಂಟ್ ಮಾತ್ರೆ: ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಆಸ್ಪಿರಂಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಶಾಂಪೂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮೃದುವಾದ ಪುಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇವಿನ ಎಲೆ: ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಈ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಇದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)