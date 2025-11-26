English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಬೆರಳ ತುದಿಯಿಂದಲೇ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು: ಇಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

ಬೆರಳ ತುದಿಯಿಂದಲೇ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು: ಇಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿಮಗೆ ತುರಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 26, 2025, 04:42 PM IST
  • ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಟೀ ಟ್ರೀ ಎಣ್ಣೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ
  • ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಕೂದಲಿನ pH ಅನ್ನ ಸಹ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
  • ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ಕೇದಾರನಾಥ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ..ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚಕ..!
camera icon4
Kedarnath temple
ಕೇದಾರನಾಥ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ..ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚಕ..!
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವ ಶುಭಗಳಿಗೆ..
camera icon5
Gajakesari Rajayoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವ ಶುಭಗಳಿಗೆ..
ಚಂದ್ರ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon5
Visha Yoga
ಚಂದ್ರ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
BBk 12 contestant anchor jhanvi real age
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆರಳ ತುದಿಯಿಂದಲೇ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು: ಇಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

Anti Dandruff Home Tips: ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮನೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಶೀತ ಹವಾಮಾನವು ಈ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್: ಟೀ ಟ್ರೀ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂದಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಹಚ್ಚಿಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಚೆಲ್ಲುವ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು!

ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್: ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಕೂದಲಿನ pH ಅನ್ನ ಸಹ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ: ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಫೋಲಿಯೇಶನ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಸರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಆಸ್ಪಿರಂಟ್ ಮಾತ್ರೆ: ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಆಸ್ಪಿರಂಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಶಾಂಪೂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮೃದುವಾದ ಪುಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬೇವಿನ ಎಲೆ: ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಈ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಇದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Anti dandruff home remediesremove dandruff fastDandruff Treatment at Hometea tree oil for dandruffapple cider vinegar for dandruff

Trending News