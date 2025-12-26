English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ..

40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ..

 Hair Loss: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ವೇಗವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 26, 2025, 11:34 AM IST
  • ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ..

Common Causes of Hair Loss in Women: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಾ? 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲು ಏಕೆ ಉದುರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ʼ40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅನೇಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನಗಳು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಬಯೋಟಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದುʼ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ, ನೊಣಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ..

ಇದಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ನೀವು ಅಣಬೆಗಳಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.

Women healthHair careHair Loss in Women Over 40Common Causes of Hair Loss in WomenSolutions for Hair Loss in Women

