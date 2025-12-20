Home remedies for hair fall: ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮೂರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
ಈ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಪೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲ ಸಮಯ ನವವಿವಾಹಿತರು ಹೆತ್ತವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಈ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)