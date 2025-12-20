English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಗುಡ್‌ ರಿಸಲ್ಟ್

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಗುಡ್‌ ರಿಸಲ್ಟ್

ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಪೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 20, 2025, 03:20 PM IST
  • ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ & ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಫಳ ಫಳನೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ
  • ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
camera icon5
ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ-ಮಾಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೀವಿಸ್ ದಾಂಡಿಗರು..!
camera icon5
Best opening partnership at WTC
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ-ಮಾಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೀವಿಸ್ ದಾಂಡಿಗರು..!
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
camera icon5
celebrity divorce 2025
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
ಕೊನೆಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರೂ ತೇಜಸ್‌- ನಿತ್ಯಾ..!ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು..!
camera icon7
Karna serial big twist nithya find thejas
ಕೊನೆಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರೂ ತೇಜಸ್‌- ನಿತ್ಯಾ..!ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು..!
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಗುಡ್‌ ರಿಸಲ್ಟ್

Home remedies for hair fall: ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮೂರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..

ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಪೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲ ಸಮಯ ನವವಿವಾಹಿತರು ಹೆತ್ತವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

hair fallHair care tipsHow To Stop Hair FallHow to prevent hair fallHome Remedies For Hair Fall

Trending News