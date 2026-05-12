ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯ.
microwave oven food: ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಗನೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ಬೇಯಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವವರೆಗೆ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜನ ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾಂಸದ ರುಚಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಅದರ ರುಚಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ತಂಗಳು ಅನ್ನವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ತಂಗಳು ಅನ್ನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದ ಅಂಶವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಮವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ, ಬದುಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲೇಬಾರದು.
ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಯಿಸಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಉಗಿ ಬೇಗನೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊರತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಡಿಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಕೂಡ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಸಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತೀರಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಸಿನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ತೆರೆದಾಗ ನೀವು ಹೊಗೆಯಂತಹ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾತ್ತೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಾರದು.
ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ತರಕಾರಿಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.