English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೋಳಿಯಿಂದಲೂ ಮಾನವ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಅದ್ಭುತ ಪಾಠಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..!

ಕೋಳಿಗಳ ಜೀವನದಿಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ಪಾಠಕೋಳಿಗಳು ಸರಳ ಜೀವಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇವುಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಮಾನವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಒತ್ತಡರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 7, 2025, 07:47 PM IST
  • ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಳಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಂವಹನಶೀಲ ಜೀವಿ
  • ಉತ್ತಮ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ
  • ಈ ಗುಣಗಳು ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲವು.

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ..! ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon8
BIS Care
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ..! ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಜಿಯೋ ಸಸ್ತಾ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್: ₹200ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
camera icon6
Jio Prepaid Offer
ಜಿಯೋ ಸಸ್ತಾ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್: ₹200ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!
camera icon5
Lakshmi Narayan Yoga
500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
camera icon8
retirement age
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
ಕೋಳಿಯಿಂದಲೂ ಮಾನವ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಅದ್ಭುತ ಪಾಠಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಮಾನವರಂತೆ ಕೋಳಿಗಳಿಗೂ ಮಲಗಿ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಮನುಷ್ಯನು ವೇಗದ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ನಿದ್ರೆ, ನೆನಪು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೋಳಿಯ ಜೀವನದಿಂದ ಮಾನವರು ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಹಲವು ಪಾಠಗಳಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ...!

ಕೋಳಿಗಳು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿಗಳು. ಇವು ವಿವಿಧ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಕಾಗೆಯಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಇವು, ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಕೋಳಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವರು ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳ ಗೋಚರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ..! ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ..!

ಕೋಳಿಗಳ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇವು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖಗಳನ್ನು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೋಳಿಗಳು REM (ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆ) ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರರ್ಥ ಇವು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಗುಣವು ನಿದ್ರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಾನವರಿಗೆ, ಕೋಳಿಗಳ ಸರಳ ಜೀವನವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋಳಿಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇವು ಬೀಜಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ದೂರ ಹಾರಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ಕೋಳಿಗಳ ಈ ಗುಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕತೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ನಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ, ಒತ್ತಡರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೋಳಿಗಳ ಈ ಸರಳ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮಾನವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

About the Author
Chicken FactsRed Jungle FowlOmnivorous BirdsREM Sleep in ChickensSocial Animals

Trending News