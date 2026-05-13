ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲುವುದು, ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ನಂತೆ, ಜಿಡ್ಡುಜಿಡ್ಡಾದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಗಲಿಜು ಆಗುತ್ತದೆ.
some tips for cleaning gas stove: ಇಂದಿನ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಟೌವ್ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು ಅಲ್ಲದೇ, ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲುವುದು, ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ನಂತೆ, ಜಿಡ್ಡುಜಿಡ್ಡಾದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಗಲಿಜು ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಜಿಡ್ಡು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದುಬಾರಿ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯೋಜನಾ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಆಗಿವೆ.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಎರಡು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೇ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇಡೀ ಒಲೆಯನ್ನು ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಗ್ರೀಸ್ ಅಂತಹದ್ದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಿನೆಗರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿನೆಗರ್ನ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಲೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್, ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಹನಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೌವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೌವ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೌವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ಗಳ ಬಳಿ ನೀರು ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ತಗುಲಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಟೌವ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.