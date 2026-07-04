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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹುಳುಗಳು ಆಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ.. ಅಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಳ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಗನೆ ಕೆಡುತ್ತದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 04, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:02 PM IST
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹುಳುಗಳು ಆಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ.. ಅಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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