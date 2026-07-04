/ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹುಳುಗಳು ಆಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ.. ಅಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

keep rice free from worms during the rainy season: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈಗ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮುದ್ದೆ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಅಡುಗೆಗಳು ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಳುಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?.
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹುಳುಗಳು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ತಿಂದು ಹಿಟ್ಟಿನ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇಂಥಹ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ತಿನ್ನಲು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು; ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಕೆಲವು ಹಸಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಈ ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಕಹಿ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಹುಳುಗಳು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು; ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೀಟಗಳು ಬಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳ ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಈ ಎಲೆಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಒಣಗಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೇ ಸಾಕು. ಈ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸದಂತೆ ಹಾಗೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಪೂರ ಹಾಳೆಗಳು; ಕರ್ಪೂರವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿ ಕರವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರ್ಪೂರ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಕರ್ಪೂರವು ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ತೇವಾಂಶವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಒಳಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು; ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಐದರಿಂದ ಆರು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆ, ಗಾಟು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೀಟ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಹುಳುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೀಟಗಳು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಣಗಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸದನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಲವಂಗಗಳು; ಲವಂಗದ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಅಕ್ಕಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಎಂದರೆ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಳ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಗನೆ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದ, ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒದ್ದೆಯು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಲ್ಯಾಡಲ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ ಬಳಸಿ. ಅಕ್ಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೀಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕೀಟಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.