Here are some tips to remove pores on face: ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕನ್ನಡಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಲೆ ಕಂಡರೂ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆರೆದ ರಂಧ್ರಗಳು (Open Pores) ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಗಿನ ಮೇಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ, ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ತುಂಡನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ 10 ರಿಂದ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ, ಟೊಮೆಟೊದ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಬಿಗಿಯಾದ ಅನುಭವವಾದಾಗ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ನೀವು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಂಧ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತೋಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು.