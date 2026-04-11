  • AC ಬೇಡ, ಕೂಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಲ್..ಕೂಲ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

AC ಬೇಡ, ಕೂಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಲ್..ಕೂಲ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಧಗಧಗ ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 11, 2026, 10:05 PM IST
AC ಬೇಡ, ಕೂಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಲ್..ಕೂಲ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

home cool even in summer: ಅಬ್ಬಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಖದಿಂದ ಹಿಂಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಇರೋಣ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಬಿಸಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಛಾವಣಿಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಯ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ. ಎಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಂಪಾಗಿ ಇಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇವೆ. 

ಎಸಿ, ಏರ್‌ ಕೂಲರ್‌ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್‌ ಬಿಲ್‌ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಲ್‌ ಆಗಿ ತಂಪು ತಂಪಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸಂಜೆ ಸಮಯ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ದಿನವಿಡೀ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಛಾವಣಿಯು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಂಪು ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸೆಣಬಿನ, ಗೋಣಿಯ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತವೆ. 

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ತಂಪಾಗಿರಲು ಮನೆಗೆ ಬಳಿಯುವ ಪೇಂಟ್‌ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಪೇಂಟ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಖ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತವರಣ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಎಂದರೆ ಮನೆಯ ಸೀಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಿಳಿ ಸುಣ್ಣದ ಪದರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದರೆ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಖ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. AC ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಕಾರಿ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳ (ಫ್ರಿಡ್ಜ್) ಬದಲಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ತಂಪಾದ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ನೀರನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

