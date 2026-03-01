English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Holi: ಹೋಳಿ ಆಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ..ಬಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು

Holi colors : ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಈ ನಡುವೆ ಹೋಳಿಯ ಬಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 1, 2026, 05:40 PM IST
  • ಹೋಳಿ ಆಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ..ಎಚ್ಚರ
  • ಹೋಳಿ ಆಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

Holi colors : ಹೋಳಿ ಆಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ.. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಕಣಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಬಣ್ಣಗಳು ಸಂತೋಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ..ಬಂದರೆ, ಸುಡುವಿಕೆ, ಕುಟುಕು, ಕೆಂಪು, ನೀರು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಅವು ಉಜ್ಜಿದರೆ, ಬಣ್ಣದ ಕಣಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ, ತಂಪಾದ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೀರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸುರಿಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣವು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ತೊಳೆಯುವ ನಂತರವೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಶುಷ್ಕತೆ ಇದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ನಾವು ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವಿಷಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು! ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ರೆ ಹಾವುಗಳ ದಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌

ಕೆಲವರು ರೋಸ್ ವಾಟರ್, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಹೋಳಿ ಆಡುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ..ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಣ್ಣ ಬರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು.

ಹೋಳಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇವರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಜೂಸ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ.. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಪಾನೀಯಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

