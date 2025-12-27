English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಕೇವಲ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಈ 3 ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!

ಕೇವಲ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಈ 3 ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!

Home fitness 3 simple jumping exercises : ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕದಿಂದ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸಹ  ಉತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್‌ ನೀಡುತ್ತವೆ.ಕೇವಲ ಮೂರು ಜಂಪಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಂದ 4 ರಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಅದು ಯಾವೂದು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 27, 2025, 11:57 AM IST
  • ಈ ಜಪಿಂಗ್‌ ಜಪಾಂಗ್‌ ವ್ಯಾಯಾಮಾ ಮಾಡಿ ಝೀರೋ ಫಿಗರ್‌ ಆಗಿ
  • ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ಬೇಡ

Trending Photos

12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ..
camera icon13
Gajakesari Yoga 2026
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ..
ನೆರೆಯ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಾನತೆ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ತಿಳಿಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಾನವಿದು..
camera icon6
GK
ನೆರೆಯ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಾನತೆ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ತಿಳಿಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಾನವಿದು..
14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ..!
camera icon5
Vaibhav Suryavanshi
14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ..!
ನ್ಯೂಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೋಡಿ
camera icon6
 Rashmika Mandanna vijay deverakonda trip for new year
ನ್ಯೂಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೋಡಿ
ಕೇವಲ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಈ 3 ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!

Home fitness 3 simple jumping exercises : ವ್ಯಾಯಾಮ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತ್ರಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾದ ಸೀದಾ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರಿ ಬಿಡಿ.. ಮೂಲಂಗಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದ ಪೂರಿ ಎಂದೂ ತಿಂದಿರಲ್ಲ..!

ಇಂದಿನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ನೇಹಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಂದ ನೀವು 4-5 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲೇನಾದಾಗಿ  ಬಟ್ ಕಿಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಫ್ ಜ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಎದ್ದುನಿಂತು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒದೆಯಿರಿ (ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ). ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಎರಡನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ , ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓರೆಯಾದ ಕ್ರಂಚಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ಜಿಗಿಯುವುದು ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ, ಎತ್ತಿದ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. 

ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ವ್ಯಾಯಾಮಾ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಪಕ್ಕಾ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸಬಹುದು.. ಎಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್‌ ಮಾಡದೇ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಯಾಮಾ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಝೀರೋ ಫಿಗರ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯೂಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೋಡಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

3 simple jumping exercises

Trending News