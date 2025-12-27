ಕೇವಲ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಈ 3 ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!

Home fitness 3 simple jumping exercises : ವ್ಯಾಯಾಮ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತ್ರಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಇಂದಿನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ನೇಹಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಂದ ನೀವು 4-5 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲೇನಾದಾಗಿ ಬಟ್ ಕಿಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಫ್ ಜ್ಯಾಕ್ಗಳು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಎದ್ದುನಿಂತು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒದೆಯಿರಿ (ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ). ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ , ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓರೆಯಾದ ಕ್ರಂಚಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ಜಿಗಿಯುವುದು ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ, ಎತ್ತಿದ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ.
ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ವ್ಯಾಯಾಮಾ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಪಕ್ಕಾ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸಬಹುದು.. ಎಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡದೇ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಯಾಮಾ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಝೀರೋ ಫಿಗರ್ ಆಗ್ತಿರಾ..
