Hair: ಸ್ನಾನದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ!

Hair: ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿಡಲು ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಪುಟಿಯುವ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Shocking: 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಯುವಕ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದಾದ್ರು ಏನು?
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಭಾರೀ ತೊಳೆದರು ಕೂದಲು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ..ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಪರದಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೀಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ರಾಮಬಾಣ.
ಕೂದಲು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಜಿಗುಟಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು, ತಪ್ಪು ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವುದು, ಕೊಳಕು ಕೈಗಳಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ಕೂದಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನವು ಕೂದಲು ಜಿಗುಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಂಪೂ ಹಚ್ಚಿ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕೂದಲು ಇನ್ನೂ ಜಿಗುಟಾಗಿರಬಹುದು.
ಕೂದಲಿನ ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
* ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬೇವು ಅಥವಾ ಶಿಕಾಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಕುದಿಸಿ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
*ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಜಿಡ್ಡಿನಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಲ್ಫೇಟ್ ರಹಿತ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Honda activa fine: 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಬೆಲೆಬಾಳದ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ ಬಿತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ 30 ಸ