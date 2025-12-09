English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಈ ತರಕಾರಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ, ಜಿರಳೆ, ಹಲ್ಲಿ, ನೊಣಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ!

ಈ ತರಕಾರಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ, ಜಿರಳೆ, ಹಲ್ಲಿ, ನೊಣಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ!

Home Remedies get rid of Mosquito:ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೀಟಗಳಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 9, 2025, 12:45 PM IST
    • ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
    • ಕೀಟನಾಶಕ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು
    • ಕೀಟನಾಶಕ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

Trending Photos

ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬದಲು.. ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪುಡಿಯ ಪೇಸ್ಟ್‌ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon6
charcoal for White Hair
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬದಲು.. ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪುಡಿಯ ಪೇಸ್ಟ್‌ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
&quot;ನನಗೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ.. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡೋಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ&quot; ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮೆನನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್
camera icon9
actress samyuktha menon
"ನನಗೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ.. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡೋಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ" ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮೆನನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್
ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ
camera icon7
Mangal Gochar 2025
ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ:ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon10
Mercury Transit
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ:ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಈ ತರಕಾರಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ, ಜಿರಳೆ, ಹಲ್ಲಿ, ನೊಣಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ!

Home Remedies get rid of Mosquito: ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು, ಜಿರಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಅಲೆದಾಡುವಾಗ, ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ನೊಣವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೀಟನಾಶಕ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೀಟಗಳಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.  ಪದಾರ್ಥಗಳು:
1 ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಲೋವೆರಾ ಸ್ಟಿಕ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ನೀರು

ಕೀಟನಾಶಕ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಅಲೋವೆರಾ ಸ್ಟಿಕ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ನಂತರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಸೋಸಿ. ಈಗ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಲ್ಲಿಗಳು, ಜಿರಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:

ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸಂಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Home remedies for mosquito bitesHome remedies for mosquitoHome remedies for Cockroach

Trending News