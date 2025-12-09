ಈ ತರಕಾರಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ, ಜಿರಳೆ, ಹಲ್ಲಿ, ನೊಣಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ!

Home Remedies get rid of Mosquito: ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು, ಜಿರಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಅಲೆದಾಡುವಾಗ, ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ನೊಣವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೀಟನಾಶಕ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೀಟಗಳಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪದಾರ್ಥಗಳು:
1 ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಲೋವೆರಾ ಸ್ಟಿಕ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ನೀರು
ಕೀಟನಾಶಕ ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಅಲೋವೆರಾ ಸ್ಟಿಕ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ನಂತರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಸೋಸಿ. ಈಗ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಲ್ಲಿಗಳು, ಜಿರಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:
ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸಂಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.