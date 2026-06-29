/easy weight loss tips: 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿತ್ಯ ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯಿರಿ!

easy weight loss tips: ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾದ ಡಯೆಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೂಕ ವೇಗವಾಿ ಇಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ತೂಕವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸವವರಿಗೆ ಈ ಪಾನೀಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು 21 ದಿನ ಕುಡಿದರೆ 7 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ವರ್ಕೌಟ್, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ರಿಚಾ ಗಂಗಾನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7 ಕಿಲೋ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾನೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಐದು ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಸಹ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಸುಧಾಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಲಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ 5 ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹದು:
ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 5 ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಸೋಂಪುಕಾಳು, ಇಂಗು, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ರಸ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೆನೆಸಿದ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಗು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪಾನೀಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಇಂಗನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆ ಹೋಳುಗಳು, ಶುಂಠಿ ರಸ ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ನೆನೆಸಿದ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಚಾ ಗಂಗಾನಿ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಸುಧಾರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವೂ ನಿಯಮಿತವಾಯಿತು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಮನೆಮದ್ದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.)