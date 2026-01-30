English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ! ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಈ ಟ್ರಿಕ್‌

ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ! ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಈ ಟ್ರಿಕ್‌

Home Vastu Tips : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣವನ್ನು ಇಡುವ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 30, 2026, 02:22 PM IST
  • ತಿಜೋರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬಾರದು
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ಹಣದ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ

Trending Photos

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ವೈಫಲ್ಯ.. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್!
camera icon6
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ವೈಫಲ್ಯ.. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್!
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
February Lucky Zodiac Signs
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ
Trisha Krishnan: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Trisha Krishnan
Trisha Krishnan: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವೆಷ್ಟು? ವಿನ್ನರ್‌ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ
camera icon6
Gilli Nata
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವೆಷ್ಟು? ವಿನ್ನರ್‌ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ
ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ! ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಈ ಟ್ರಿಕ್‌

Home Vastu Tips : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ, ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಾರದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ದೀಪ ಮತ್ತು ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು (ಈಶಾನ್ಯ) ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಪ್ರತಿದಿನ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಶುಭಕರ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತಿಜೋರಿ ಅಥವಾ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅದು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಿ, ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ತಿಜೋರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು, ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಹರಿದ ನೋಟುಗಳು, ಹಳೆಯ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಹಣ, ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ಹಣದ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದಾನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

 

Vastu TipsMoney PlacementHome VastuLakshmi DeviWealth Growth

Trending News