ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ! ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಈ ಟ್ರಿಕ್‌

Home Vastu Tips : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ, ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಾರದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ದೀಪ ಮತ್ತು ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು (ಈಶಾನ್ಯ) ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಪ್ರತಿದಿನ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಶುಭಕರ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತಿಜೋರಿ ಅಥವಾ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅದು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಿ, ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ತಿಜೋರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು, ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಹರಿದ ನೋಟುಗಳು, ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಹಣ, ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ಹಣದ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದಾನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.