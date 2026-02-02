English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೊಳೆಯುವ, ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ಮೃದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಬೇವು ಮತ್ತು ಅಲೋವೆ ಮದ್ದು..! ಆದ್ರೆ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು

Skin care routine : ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕೈ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಖ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸೋಪ್ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಪ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಸೋಪ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯೋಣ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 2, 2026, 06:29 PM IST
    • ಕೈ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಖ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಒಣಗುತ್ತದೆ
    • ಸೋಪ್ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
    • ತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟಕಾಂಶವೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 250 ಗ್ರಾಂ ಸೋಪ್ ಬೇಸ್.

ಹೊಳೆಯುವ, ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ಮೃದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಬೇವು ಮತ್ತು ಅಲೋವೆ ಮದ್ದು..! ಆದ್ರೆ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು

Skin care : ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಚರ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಸೋಪುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್‌ಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಸೋಪುಗಳು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ವಾಶ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸೋಪುಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಇವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.  

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಗುರವಾದ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸೋಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರನ್ನೆ ಯಾಕೇ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು!

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ನಿಮಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಬಾದಾಮಿ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, 1 ಚಮಚ ಗ್ಲಿಸರಿನ್, 2 ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, 1/2 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, 8 ರಿಂದ 10 ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಚಹಾ ಮರದ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟಕಾಂಶವೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 250 ಗ್ರಾಂ ಸೋಪ್ ಬೇಸ್.

ಸೋಪ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮೊದಲು, ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ನೀವು ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ದಳಗಳಿಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸೋಪ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ನಂತರ ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಬೇಸ್ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
ಈಗ ಕರಗಿದ ಸೋಪ್ ಬೇಸ್‌ಗೆ ಗುಲಾಬಿ ದಳದ ರಸ ಅಥವಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ರಸ ಅಥವಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, ಬಾದಾಮಿ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಸೋಪ್ ಬೇಸ್‌ಗೆ ಸಾರಭೂತ ತೈಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಪಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ತಯಾರಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಲಿಕೋನ್ ಸೋಪ್ ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸೋಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ, ಆಗ ಅದು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರನ್ನೆ ಯಾಕೇ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು!

ಈ ಸೋಪಿನಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಳಪು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಬಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಪ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

