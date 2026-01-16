English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು..ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು..ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ

HONEY: ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ತ್ವಚ್ಚೆ ಹೊಳಪಾಗಿರಲು ಜೇನುತುಪ್ಪ ರಾಮಬಾಣ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಮಾಡಲಿದೆ.. 

Last Updated : Jan 16, 2026, 05:58 PM IST
  • ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
  • ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಐಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಇದೆ? 99% ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..
camera icon5
iPhone Camera
ಐಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಇದೆ? 99% ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..
ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ..ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌..!
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ..ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌..!
2026ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೇ ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತಗಳು
camera icon10
Wedding Muhurat 2026
2026ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೇ ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತಗಳು
ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
camera icon6
White Hair
ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು..ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ

HONEY: ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ: ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಕಿಣ್ವಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಕೇವಲ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ದಿನಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೂ, ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೇ ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತಗಳು

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀತ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಿಣ್ವಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ವಾಯು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

 ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ಸೇವಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ಲೈಕೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪುನಃ ತುಂಬಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತ್ರಾಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ದಪ್ಪ ರಚನೆಯು ಗಂಟಲನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುವ, ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಶೀತ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ.

ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಧ್ರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು, ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದು, ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ..ರುಚಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ!

Health with HoneyHoney Health Benefitshoney for immunityhoney for digestionHoney For Skin

Trending News