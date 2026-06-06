Women Hormonal Imbalance: ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್, ಜಂಕ್ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಬರುವುದು ಅತಿಯಾಗಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ PMOS (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome) ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಮ್ಒಎಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಂಡ್ರೋಜೆನ್ ಮಟ್ಟವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ದೇಹವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಪಿಎಸ್ಒಎಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪಿಎಮ್ಒಎಸ್ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜುತನವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಬೇಗನೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಉರಿಯೂತವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹೀಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪಿಎಮ್ಒಎಸ್ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬು ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೊಬ್ಬು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಎಮ್ಒಎಸ್ ನಿಂದ ಬರುವ ಬೊಜ್ಜು ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೆ 40 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.