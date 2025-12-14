2025 ರಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ಲಾದ ಹಾಟ್ ಹನಿ ಟ್ರೆಂಡ್! ಈ ವರ್ಷ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೊಂದನ್ನೇ..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hot Honey Trend: 2025ರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸರಳ ಆದರೆ ರುಚಿಕರ ರೆಸಿಪಿ ಎಂದರೆ ಅದು ‘ಹಾಟ್ ಹನಿ’.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 14, 2025, 12:54 PM IST
  • ಹಾಟ್ ಹನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಈ ಸಾಸ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

Hot Honey Trend : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿ ಜನಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ‘ಹಾಟ್ ಹನಿ’. ಪಿಜ್ಜಾ, ಚಿಕನ್, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಫಿನ್‌ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಈ ಸಾಸ್ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಗೂಗಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ‘ಇಯರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ 2025’ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಹಾಟ್ ಹನಿ’ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಪಾಕವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ “ಹಾಟ್ ಹನಿ ಪಿಜ್ಜಾ”ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಶೇ.232ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದು ಈ ಸಾಸ್‌ಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್‌ನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದ್ವೇಶದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಜೀವಿಗಳಿವು! ರಿವೇಂಜ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಪಕ್ಷಿ

ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಹಾಟ್ ಹನಿ’ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ರುಚಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ‘ಸ್ವಿಸಿ’ (Sweet + Spicy) ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವುದು ಹಾಟ್ ಹನಿಯೇ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿವೆ.

ಇದಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರ ಬಹುಮುಖತೆ. ಬಿಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಪನೀರ್, ಸೋಯಾ, ಚಿಕನ್, ಮೀನು, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ಕಾಟೇಜ್ ಚೀಸ್ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರುಚಿ. ಆದರೆ ಈಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೆನುಗಳು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಟ್ ಹನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಸ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಊಟದ ನಂತರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.”

ಹಾಟ್ ಹನಿ ಎಂದರೆ ಏನು? ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸರಳ. ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸುವುದೇ ಇದರ ಮೂಲ. ತಾಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಖಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆರಂಭವಾದ ‘ಹಾಟ್ ಹನಿ’ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಸ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

 

