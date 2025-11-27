English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರೂ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯಬಾರದು !

ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರೂ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯಬಾರದು !

ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:26 PM IST
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರೂ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯಬಾರದು !

hot water side effects : ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. 

ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಯು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಗಂಟಲಿನ ಊತ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಬಿಸಿ ನೀರು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಇದು ಅವರ ಗಂಟಲು ಒಣಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರಂತೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸೇವನೆಯು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಯಕೃತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಸ್ಯ ಹಾವುಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು... ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆಟ್ಟರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ಬರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಈ ಸಸ್ಯ! ಮನೆಯ ಮುಂದಿದ್ದರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಸರ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ..

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

