English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಮನೆಯ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು?

ಮನೆಯ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು?

ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 10, 2025, 05:49 PM IST
    • ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ
    • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣನೆ
    • ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಎತ್ತರವು ಮನೆಯ ನೆಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು

Trending Photos

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon7
Budh Vakri 2025
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ಶನಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಸುಖದ ಸುಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ..
camera icon5
Shani Gochar
ಶನಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲು! ಸುಖದ ಸುಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ..
ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ
camera icon5
Vipreet Rajyog 2025
ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲ: ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Shukra Gochar
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲ: ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಮನೆಯ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು?

ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

Add Zee News as a Preferred Source

ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಎತ್ತರವು ಮನೆಯ ನೆಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯ ಪೀಠಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರಬಾರದು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಡಬಾರದು; ಬದಲಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ನೆಡುವುದು ಶುಭ.

ಶುಭ ದಿಕ್ಕು:
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಲು ಉತ್ತರ, ಈಶಾನ್ಯ (ಈಶಾನ) ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿವೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಮೂರು ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೆಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬದಲು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆಡಬಾರದು; ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನು ಹೊರಗೆ ಬೆಳಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪೊರಕೆಗಳು, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ, ಏಕಾದಶಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳಬಾರದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನವಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Tulsi Katte HeightTulsi Height According to Vastu

Trending News