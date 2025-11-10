ಮನೆಯ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು?

ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಎತ್ತರವು ಮನೆಯ ನೆಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯ ಪೀಠಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರಬಾರದು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಡಬಾರದು; ಬದಲಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ನೆಡುವುದು ಶುಭ.
ಶುಭ ದಿಕ್ಕು:
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಲು ಉತ್ತರ, ಈಶಾನ್ಯ (ಈಶಾನ) ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿವೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಮೂರು ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೆಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬದಲು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆಡಬಾರದು; ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನು ಹೊರಗೆ ಬೆಳಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪೊರಕೆಗಳು, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ, ಏಕಾದಶಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳಬಾರದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನವಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)