Helath facts : ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದುಕಲು ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮೆದುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಹೌದು.. ಸತತವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವೈಫಲ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ' (Multiple Organ Failure) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾನೆ.
ನೀರಿದ್ದೂ, ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ 60 ದಿನ ಬದುಕಬಹುದು : ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಕುಡಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಆತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಬಲ್ಲನು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 2 ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ 30 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು?: ಹಸಿವಿನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ತೂಕವು ಮೂಲ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 18 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಬಲ ಕುಂದುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕರಗುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಗೋಡೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ (Heart Failure) ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಇರುವವರು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬದುಕಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವಿರುವ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತಿಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಾವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.