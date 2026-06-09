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ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ನ-ನೀರು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತೆ 

Intresting facts : ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಿಗದೇ ಹೋದರೆ, ದೇಹವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು, ಆಂತರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನ-ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಬಲ್ಲದು? ಆಗ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ

Written ByKrishna N K
Published: Jun 09, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:00 PM IST
ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ನ-ನೀರು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತೆ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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