ಬೇಯಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಇಡಬಹುದು ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಾವಾದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

chicken refrigerator: ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ..ಆದರೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ..
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಯಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು..ಈ ಸಮಯದ ನಂತರವೂ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ, ಕ್ಯಾಂಪಿಲೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಮ್ ಪರ್ಫ್ರಿಂಜನ್ಸ್ಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಗಿವೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹೊರಗೆ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಒಳಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ..ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನವು 32 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಆಡದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು, ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ವಾಸನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೋಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗುಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೋಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚು ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 72 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ.. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಈ ಶಾಖದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
