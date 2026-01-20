English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.. ಈ ಅಪಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.. ಈ ಅಪಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಣತನ ತೋರಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 20, 2026, 07:30 PM IST
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು
  • ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ
  • ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಜನರು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.. ಈ ಅಪಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಳ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇದೆ. ತರಕಾರಿ, ಗ್ರೇವಿ, ಪರೋಟ, ಚಪಾತಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲು ಆಗಿರಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

ಅಡುಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೃದಯ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ     ಯವಾಗಲೂ ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 

ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು 15 ರಿಂದ 20 ಮಿಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರಿಂದ 600 ಮಿಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿ 2 ಲೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲೇಬಾರದು.  

ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಆಲಿವ್‌ ಎಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಆಲಿವ್‌ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿವೆ.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ಅಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ 35 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ರೆಡಿ.. ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲಪಲಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್!

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್‌ಫುಡ್‌ ಸೇವನೆಯು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪುಗಳು ಇವೆಯಾ.. ಕತ್ತಲು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೂಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತವೇ ಈ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳು!

