ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.. ಈ ಅಪಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಳ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇದೆ. ತರಕಾರಿ, ಗ್ರೇವಿ, ಪರೋಟ, ಚಪಾತಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲು ಆಗಿರಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಡುಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೃದಯ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಯವಾಗಲೂ ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ಗಳಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು 15 ರಿಂದ 20 ಮಿಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರಿಂದ 600 ಮಿಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿ 2 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲೇಬಾರದು.
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿವೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.
