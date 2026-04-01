  • ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ

ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ

How often to wash jeans : ಜೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಉಡುಪು. ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ.. ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು..? ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 1, 2026, 07:14 PM IST
  • ಹಲವು ಮಂದಿ ಜೀನ್ಸ್‌ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
  • ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನೀವು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ?

ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ

jeans avoid these mistakes: ಜೀನ್ಸ್.. ಜೀನ್ಸ್.. ಜೀನ್ಸ್.. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆರಾಮದಾಯಕ ಉಡುಪು ಆಗಿದೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಉಡುಪಲ್ಲ.. ಅದು ಎಲ್ಲರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕಾಲೇಜು, ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು.. ಇದು ಜೀನ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಧರಿಸಿದಾಗಲೂ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಇತರರು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಜೀನ್ಸ್‌ನ ಬಾಳಿಕೆ, ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ..

ಜೀನ್ಸ್ ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು, ಬಟ್ಟೆ ಸಡಿಲವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಜ್ಞರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಟಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು 20 ಬಾರಿ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ತೊಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು 10 ರಿಂದ 12 ಬಾರಿ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಬೆವರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು 7 ರಿಂದ 8 ಬಾರಿ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಸಡಿಲವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಜೀನ್ಸ್ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ: ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳಗಿನಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ. ಇದು ಹೊರಗಿನ ಬಣ್ಣವು ನೀರು ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೀನ್ಸ್ ತೊಳೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಬಿಸಿನೀರು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರುಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀನ್ಸ್‌ಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಮಾರ್ಜಕ ಉತ್ತಮ. ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಲು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಒರಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಜೀನ್ಸ್‌ನ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಜೀನ್ಸ್ ತೊಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬೇಗನೆ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜೀನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೆರಳಿನ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

