Aadhaar Card rules : ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮದುವೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು UIDAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು UIDAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ UIDAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಆನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಬೆಂಬಲ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮಯ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇರ್ ಆಫ್ (ಸಿ/ಒ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು 50 ರೂ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು 7 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು UIDAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.