ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಒಳಗಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಟ್ಟವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯ ತಂತ್ರ (ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ): ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒರೆಸಿ. ಇಡೀ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದ್ದೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ. ಮೇಲಿನ ಖಾಲಿ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗನೇ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುವ ಭಾಗವು ಹಾಗೆಯೇ ತೇವವವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ದ್ರವ ಅನಿಲವು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಾಗವು ಒಣಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಅನಿಲ ಮಟ್ಟದ ಸೂಚಕಗಳು: ಅನಿಲ ಮಟ್ಟದ ಸೂಚಕಗಳು ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಒಳಗಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಜ್ವಾಲೆಯು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿನೀರಿನ ವಿಧಾನ: ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗವು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುವ ಭಾಗವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.