ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಕೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಸಾಕು!

lpg cylinder gas level trick: ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 15, 2026, 02:38 PM IST
  • ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ
  • ಕೆಲವು ಸರಳ ಹ್ಯಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಒಳಗಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಟ್ಟವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹ್ಯಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯ ತಂತ್ರ (ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ): ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒರೆಸಿ. ಇಡೀ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದ್ದೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ. ಮೇಲಿನ ಖಾಲಿ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗನೇ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಇರುವ ಭಾಗವು ಹಾಗೆಯೇ ತೇವವವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ದ್ರವ ಅನಿಲವು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಾಗವು ಒಣಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಅನಿಲ ಮಟ್ಟದ ಸೂಚಕಗಳು: ಅನಿಲ ಮಟ್ಟದ ಸೂಚಕಗಳು ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಒಳಗಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಜ್ವಾಲೆಯು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಬಿಸಿನೀರಿನ ವಿಧಾನ: ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್‌ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗವು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಇರುವ ಭಾಗವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

