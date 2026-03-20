ಪನೀರ್‌ ಕಲಬೆರಕೆಯೋ, ಶುದ್ಧವೋ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ..? ಇಲ್ಲಿವೆ ಐಡಿಯಾಗಳು!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಪನೀರ್‌ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 20, 2026, 10:53 PM IST
How to Find Fake Paneer: ಅಮೃತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಪನೀರ್, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದೆ. ಮಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪನೀರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಪನೀರ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಜಾಗರೂಕತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಬೆರಕೆ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು?. 

ಈ ಕಲಬೆರಕೆ ಪನೀರ್ ಮೂಲ ಪನೀರ್‌ನಂತೆಯೇ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ FSSAI ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಯಾವುವು?. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೃತಕ ಪನೀರ್‌ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ತಾಜಾ ಹಾಲನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೊಸರು ಮಾಡುವ ಸರಳ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುದ್ಧ ಪನೀರ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಅಥವಾ ಡೈರಿಯೇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. FSSAI ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಪನೀರ್‌ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಂತಹ ಪನೀರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಪನೀರ್ ತುಂಡು ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿದರೆ ಅದು ಕಲಬೆರಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪನೀರ್ ತುಂಡನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿದಾಗ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಒಡೆದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಪನೀರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ರಬ್ಬರ್‌ನಂತೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಲಬೆರಕೆ ಪನೀರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

