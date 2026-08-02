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ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೂ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್‌

how to clean 1000 litre water tank: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಲು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ.. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 02, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:34 PM IST
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೂ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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