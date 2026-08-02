/ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೂ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್‌

How to clean 1000 litre water tank: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಲು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಹನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗದೆ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅದ್ಭುತ ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಬೇಸರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 500 ಅಥವಾ 1000 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೂರಾರು ಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಳೆಯಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯಾಸಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗದೆ, ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳಕು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪಾಚಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅದ್ಭುತ ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರ
ಸಲಹೆಗಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು..
ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್
ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್.
ಟೇಪ್ ಅಥವಾ ದಾರ.
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಹೀರುವ ಸಾಧನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು: ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈಗ ಪೈಪ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯು ಹೊರಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಟೇಪ್ನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ.
ಪೈಪ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು: ಇಡೀ ಪೈಪ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ.ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು: ಬಾಟಲಿಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುದಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ. ಈಗ ಹೊರಗಿನ ಪೈಪ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೆಳಗೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ನಿರ್ವಾತ ಪರಿಣಾಮ: ಸೈಫನ್ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಇರುವಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನಂತೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯ: 1000 ಲೀಟರ್ ಉತ್ತಮ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 15-20 ಲೀಟರ್ ಕೊಳಕು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ: ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಪೈಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ: ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೆಳಭಾಗವು ಕೇವಲ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಲಹೆಗಳು..
ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಪಟಿಕ: ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ: ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್ ಟ್ರಿಕ್ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಡಮಾಡುವುದೇಕೆ, ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ