ನಿಮ್ಮ ಕೊಳಕು ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ?.. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ..!

How to clean dirty sneakers: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೀಕರ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಲಿ, ಇವು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೆಸರಿನಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತವೆ.
ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಒರೆಸಿದರೂ, ಬಟ್ಟೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಳಕು ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಂತೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಹೊಸ ಸ್ನೀಕರ್ಗಳಂತೆ ಹೊಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ.. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ ಏನೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶೂಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು? ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶೂಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್, ಹತ್ತಿ, ನೈಲಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೂ ಅವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ಯೂಡ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶೂಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಹ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಶೂಗಳ ಒಳಗಿನ 'ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್' ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೂಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಶೂಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೊದಲು, ಶೂಲೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸೊಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ, ಶೂಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಳಿದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಧೂಳು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಮೆಶ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಾಪ್-ಲೋಡ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ತೂಕವು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು (ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು) ಮತ್ತು ಡ್ರಮ್ ಗೋಡೆಗಳು ಬಡಿಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಡ್ರಮ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಹಳೆಯ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಸರಿಯಾದ ತೊಳೆಯುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶೂಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೂಟುಗಳ ಸ್ತರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೌಡರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಿಂತ ದ್ರವ ಮಾರ್ಜಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪೌಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೂಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬ್ಲೀಚ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ತೊಳೆಯುವ ಚಕ್ರವು ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿರಬಾರದು, 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕು.
ತೊಳೆಯುವ ಚಕ್ರ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಶೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಶೂಗಳನ್ನು ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೀಟ್ ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಶಾಖವು ಗಮ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೂಗಳು ಅವುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಶೂಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ಇವುಗಳು ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶೂಗಳ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ನೀವು ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು.
