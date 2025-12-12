ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ನರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್!

Gas Stove Cleaning tips: ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮೆತ್ತಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟು ಜಿಗುಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ದಪ್ಪನೆಯ ಗ್ರೀಸ್ ಪದರವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣ
ಈ ಪರಿಹಾರವು ಜಿಡ್ಡು ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು 2-3 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಜಿಡ್ಡಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಬೇಕು. ಇದು ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಜಿಗುಟುತನ ಎರಡನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್
ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನ ಜಿಡ್ಡಿನ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಬೇಕು.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪ್
ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಹನಿ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ಟೌವ್ ಬರ್ನರ್ ತೆಗೆದು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಉಳಿದಿರುವ ಜಿಡ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜಿನಿಂದ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸಿ ಒರೆಸಬೇಕು.
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ/ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ
ಒಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹರಡಿ. ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿಯನ್ನ ಸುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ಉಪ್ಪು ಅಪಘರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.