  • ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ನರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್!

ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ನರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್!

ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಮತ್ತು ಬರ್ನರ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 12, 2025, 03:50 PM IST
  • ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಗ್ಯಾಸ್‌ & ಬರ್ನರ್‌ ಗ್ರೀಸ್‌ ಮೆತ್ತಿದಂತೆ ಕೊಳೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ
  • ಗ್ಯಾಸ್‌ & ಬರ್ನರ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ

ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ನರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್!

Gas Stove Cleaning tips: ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಗ್ರೀಸ್‌ ಮೆತ್ತಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟು ಜಿಗುಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ದಪ್ಪನೆಯ ಗ್ರೀಸ್ ಪದರವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣ

ಈ ಪರಿಹಾರವು ಜಿಡ್ಡು ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು 2-3 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಜಿಡ್ಡಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್‌ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಬೇಕು. ಇದು ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಜಿಗುಟುತನ ಎರಡನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಮ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ... ಮೊಸರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ!

ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್

ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನ ಜಿಡ್ಡಿನ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಬೇಕು.

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪ್

ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಟಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಹನಿ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ಟೌವ್ ಬರ್ನರ್ ತೆಗೆದು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಉಳಿದಿರುವ ಜಿಡ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜಿನಿಂದ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸಿ ಒರೆಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ... ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಔಷಧಿ!

ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ/ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ

ಒಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹರಡಿ. ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿಯನ್ನ ಸುರಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ಉಪ್ಪು ಅಪಘರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

