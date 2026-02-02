English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಕೇವಲ 5 ರೂ.ಗೆ ಹಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಹೊಸದು..! ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು

Silver jewelry cleaning tips : ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಚೈನ್‌ಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪಾಲಿಶ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರಗಳು

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 2, 2026, 09:28 PM IST
    • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಚೈನ್‌ಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಮಸುಕಾಗುವುದು ಸಹಜ.
    • ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಬೆಳ್ಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
    • ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.



Silver Chean tips : ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಚೈನ್‌ಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಮಸುಕಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಬೆಳ್ಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು! ಊಹಿಸೋಕು ಆಗದ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದೆ

ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣ: ನಿಂಬೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಹಳೆಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್: ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ, ಅದು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಂಡರೆ ಗೂಳಿಗೆ ಕೋಪ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ನಿಗೂಢ

ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ನಾವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಲು ಬಳಸುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಳಿ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ (ಜೆಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ). ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ ಅಥವಾ ಬಳೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಪದರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

