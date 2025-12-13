Bathroom tiles: ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೊಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಈ ನೊಣಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಳೆಯೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಈ ವಸ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ,ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕೇವಲ ಉಪ್ಪು ಒಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಉಪ್ಪು ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊಳೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ.ಈ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕು. ನಿಂಬೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಗನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನಗೃಹವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಲು ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಲು ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನಾ ಗೃಹ ಹೊಲೆಯುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಮೊದಲು ಕಾಲು ಕಪ್ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಕಪ್ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಹ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ, ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳು ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಪ್ರತಿವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉತ್ತಮ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಿಂಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಸೋಂಕುನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಆಳವಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತುದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಳಕು ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
