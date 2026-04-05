ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.. 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತೀರಿ!

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದು ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವ ಜನರು ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸದವರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾದಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೆದುಳು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.. ಇದರಿಂದ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ..
ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ.. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ:
ಅನೇಕ ಜನರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆವಾಗುತ್ತಾರೆ.. ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾದಗಳ ಉಷ್ಣತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಆಳವಾದ, ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ - ಆರೋಗ್ಯ:
ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರಿಗೆ.
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
ಸಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಣ್ಣೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಉತ್ತಮ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಬಳಸಿದ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ.