ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಜ್ಜಾದಾಗ, ಎದುರಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಸವಾಲು ಅಂದರೆ, ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಗೆ ಚಾಕು ತಗುಲಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ದಳದಳನೇ ಕಣ್ಣೀರು ಧಾರೆಧಾರೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ಬಾರದಂತೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಉಪಾಯ..
Kitchen Ideas : ಅನೇಕರು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಾಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ : ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವುದು. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಶೀತ ವಾತಾವರಣವು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ (ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು) ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅನಿಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದು ತಡೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಹರಿತವಾದ ಚಾಕು : ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹರಿತವಿಲ್ಲದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವ ಅನಿಲವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಹರಿತವಾದ ಚಾಕುವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಾನಾಗಿಯೇ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ : ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗೃಹಿಣಿಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಘಾಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆ ವಾತಾವರಣ : ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನಿಲ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಇರಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ (Exhaust Fan) ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘಾಟನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರದೂಡುತ್ತದೆ.