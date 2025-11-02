ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಗ್ರೇವಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನ ಉತ್ತಮ ಭೋಜನವಾಗಿದೆ.ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದರೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
ಮಟನ್ - 1/2 ಕೆಜಿ
ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ - 15 ರಿಂದ 20
ಟೊಮೆಟೊ - 3
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 2 (ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ)
ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 2 ಚಮಚ
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಸೋಂಪು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಲವಂಗ - 3
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತೊಗಟೆ - 1 ಇಂಚು
ಏಲಕ್ಕಿ - 2
ಎಣ್ಣೆ - 3 ಚಮಚ
ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಕೆಲವು
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು - ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 6
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು - 4 ಚಮಚಗಳು
ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಸೋಂಪು - 1 ಚಮಚ
ಮೆಣಸು - 1 ಚಮಚ
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತೊಗಟೆ - 2 ಇಂಚು
ಏಲಕ್ಕಿ - 5
ಅನಾನಸ್ ಹೂವು - 1
ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ಗಾಗಿ:
ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - 1 ಕಪ್
ಸೋಂಪು - 1 ಚಮಚ
ತಯಾರಿ ವಿಧಾನ
ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ: ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹುರಿದ ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ
ಪುಡಿ: ಹುರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್: ಅದೇ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ, ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಅನೀಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ 2 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಟೊಮೆಟೊ, ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ: ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಮೃದುವಾದ ನಂತರ, ರುಬ್ಬಿದ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಮಟನ್ ಬೇಯಿಸಿ: ತೊಳೆದ ಮಟನ್ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿ 8 ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..
ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡುವುದು: ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಒತ್ತಡ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ.
ಮುಗಿಸುವುದು: ಎಣ್ಣೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅಷ್ಟೇ, ರುಚಿಕರವಾದ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಈಗ ಸಿದ್ಧ.