  • ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯು ಅದರ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸುವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 2, 2025, 07:36 PM IST
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಗ್ರೇವಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನ ಉತ್ತಮ ಭೋಜನವಾಗಿದೆ.ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದರೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಮಟನ್ - 1/2 ಕೆಜಿ

ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ - 15 ರಿಂದ 20

ಟೊಮೆಟೊ - 3

ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 2 (ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ)

ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 2 ಚಮಚ

ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಸೋಂಪು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಲವಂಗ - 3

ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತೊಗಟೆ - 1 ಇಂಚು

ಏಲಕ್ಕಿ - 2

ಎಣ್ಣೆ - 3 ಚಮಚ

ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಕೆಲವು

ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು - ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು

ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ

ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 6

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು - 4 ಚಮಚಗಳು

ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಸೋಂಪು - 1 ಚಮಚ

ಮೆಣಸು - 1 ಚಮಚ

ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತೊಗಟೆ - 2 ಇಂಚು

ಏಲಕ್ಕಿ - 5

ಅನಾನಸ್ ಹೂವು - 1

ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಾಗಿ:

ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - 1 ಕಪ್

ಸೋಂಪು - 1 ಚಮಚ

ತಯಾರಿ ವಿಧಾನ

ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ: ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹುರಿದ ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಪುಡಿ: ಹುರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್: ಅದೇ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ, ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಅನೀಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ 2 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಟೊಮೆಟೊ, ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ: ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಮೃದುವಾದ ನಂತರ, ರುಬ್ಬಿದ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಮಟನ್ ಬೇಯಿಸಿ: ತೊಳೆದ ಮಟನ್ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿ 8 ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..

ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡುವುದು: ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಒತ್ತಡ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ.

ಮುಗಿಸುವುದು: ಎಣ್ಣೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅಷ್ಟೇ, ರುಚಿಕರವಾದ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಈಗ ಸಿದ್ಧ.

