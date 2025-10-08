Toothpaste facts : ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ? : ಕೆಲವು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ ಅಥವಾ ವೋಡ್ಕಾ.. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ನಶೆ ಏರಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ಉತ್ತರ ಹ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಲವಂಗದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬಳಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.
ಮಾಂಸಾಹಾರ ಏಕೆ ಬಳಸಬೇಕು? : ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಸ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ! ಯಾವುದಿರಬಹುದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ..
ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು) ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಹಸಿರು ಗುರುತು: ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ ಚೌಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಉತ್ಪನ್ನವು 100% ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ! ಯಾವುದಿರಬಹುದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ..
ಕೆಂಪು ಗುರುತು: ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖರೀದಿಸಿ.