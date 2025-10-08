English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಟೂತ್‌ ಪೇಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ "ಮಾಂಸ" ಇರಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Vegetarian Toothpaste : ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ನಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಈ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 8, 2025, 07:44 PM IST
    • ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
    • ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಟೂತ್‌ ಪೇಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ "ಮಾಂಸ" ಇರಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Toothpaste facts : ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ? : ಕೆಲವು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳು ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಲವಂಗದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಬಳಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.

ಮಾಂಸಾಹಾರ ಏಕೆ ಬಳಸಬೇಕು? : ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಸ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು) ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. 

ಹಸಿರು ಗುರುತು: ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ ಚೌಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಉತ್ಪನ್ನವು 100% ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಕೆಂಪು ಗುರುತು: ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖರೀದಿಸಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

