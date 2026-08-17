Tips To Fix The Pressure Cooker Leaking Steam: ಅಡುಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರು ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನ್ನು ಗಲೀಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಟೇಪ್ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರು ಹೊರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಲವು ಬಾರಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೀಟಿಯು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ʼನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕುಕ್ಕರ್ʼಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರುವ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಕ್ಕರ್ʼನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)