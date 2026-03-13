English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
6 ತಿಂಗಳಲ್ಲ.. ಕೇವಲ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್!‌ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಷರತ್ತುಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬಹುದು?   

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 13, 2026, 11:36 AM IST
  • ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು
  • ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

Divorce: ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಕಾನೂನು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.. 

ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ:
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 13B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ತ್ವರಿತ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವಧಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 6 ತಿಂಗಳ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು:
ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಂತಹ ಇತರ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, 15 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಆಸ್ತಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗಳು ಜೀವನಾಂಶ, ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ:
ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. 
 

