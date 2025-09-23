English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ!!

ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಜಿರಳೆ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. ಅವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 23, 2025, 11:36 AM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯ
  • ಈ ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ
  • ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನೀವು ಜಿರಳೆ ಕಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು

Trending Photos

ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ!! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon5
Kavya Maran
ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ!! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ.. ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ!
camera icon11
Blood sugar Remedy
ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ.. ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ!
ಕೇವಲ 565 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ! ಇದೊಂದು ಅಮೋಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ..
camera icon5
India Post Insurance
ಕೇವಲ 565 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ! ಇದೊಂದು ಅಮೋಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ..
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
camera icon7
Neem
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ!!

Cockroach hacks

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಜಿರಳೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಮೇಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಪಾಟುಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಸಿಂಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ರೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿರಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಆಹ್ವಾನಿಸದ ಅತಿಥಿಗಳಂತಿರುತ್ತವೆ. ಜಿರಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಕೆಲವು ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನಗತ್ಯ ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು.

ನಿಂಬೆ ರಸ: ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೆಲವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಇದು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ತಾಜಾ ವಾಸನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್​ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಕಂಕುಳು ದುರ್ನಾತ ತೊಲಗಿಸಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಮನೆಮದ್ದು ಸಾಕು!

ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ: ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ದ್ರಾವಣವು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆದರೆ ಈ ದ್ರಾವಣವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುವೆಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಂಕ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಳ ಕೆಳಗೆ. 

ಬೇ ಎಲೆ: ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು, ಬೇ ಎಲೆಯನ್ನ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು: ಅನೇಕ ಜನರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ಇರಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಿರಳೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಭೃಂಗರಾಜ್; ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?

ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದಿಂದ ಇರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ನೀವು ಸಲಹೆಗಳ ಜೊತೆಎ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೂ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

cockroach hackscockroachesHow to get rid of cockroacheskitchen cockroachHow to get rid of cockroaches in kitchen permanent

Trending News