ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ!!

Cockroach hacks
: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಜಿರಳೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಮೇಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಪಾಟುಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಸಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿರಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಆಹ್ವಾನಿಸದ ಅತಿಥಿಗಳಂತಿರುತ್ತವೆ. ಜಿರಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಕೆಲವು ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನಗತ್ಯ ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು.
ನಿಂಬೆ ರಸ: ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೆಲವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಇದು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ತಾಜಾ ವಾಸನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ: ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ದ್ರಾವಣವು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆದರೆ ಈ ದ್ರಾವಣವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುವೆಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಂಕ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ.
ಬೇ ಎಲೆ: ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು, ಬೇ ಎಲೆಯನ್ನ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು: ಅನೇಕ ಜನರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ಇರಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಿರಳೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜಿರಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದಿಂದ ಇರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ನೀವು ಸಲಹೆಗಳ ಜೊತೆಎ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೂ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)