  • ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರೋ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ!!

ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರೋ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ!!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 24, 2025, 10:24 PM IST
  • ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
  • ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು
  • ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆ ಬೂದು ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರೋ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ!!

Hair Loss Tips: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು, ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆಯುವ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Hair Care Tips: ಕೂದಲು ಮೃದು, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನ ದಪ್ಪವಾಗಿಸಲು ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆ ಬೂದು ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು!

ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

