English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ!

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ!

Identify Adulterated Watermelon: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಲಬೆರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 7, 2026, 03:55 PM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಲಬೆರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ
  • ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಕೆ

Trending Photos

ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಮದ್ದು..
camera icon5
best health tips
ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಮದ್ದು..
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon11
surya rahu conjunction effects
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಕೇತುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಹಣೆಬರಹವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ..
camera icon5
Benefits of Ketu
ಕೇತುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಹಣೆಬರಹವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ..
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದಿಗ್ಗಜರು!.. ಧೋನಿ ರೋಹಿತ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
T20 World Cup 2026
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದಿಗ್ಗಜರು!.. ಧೋನಿ ರೋಹಿತ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತು ಗೊತ್ತಾ?
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ!

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಲಬೆರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬೆರಕೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವೇ? ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆ? ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂದು ಈಗ ಕಲಿಯೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲು ತೀವ್ರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಖದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು, ಅನೇಕ ಜನರು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಂತಹ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಲಬೆರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸರಳ ಪರೀಕ್ಷೆ:
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಮೊದಲು ಕತ್ತರಿಸಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಂತರ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಳಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ.
ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು "ಎರಿಥ್ರೋಸಿನ್" ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್‌ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೇ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಂತೆಯೇ, ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಲು ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ:
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅಂತಹ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ರಂಧ್ರಗಳು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗುರುತುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Identify Adulterated Watermelonfake watermelonadulterated watermelonhow to identify fake watermelonwatermelon safety tips

Trending News