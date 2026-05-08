identify chemically ripened mangoes: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸಭರಿತವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ತೋತಾಪುರಿಯಿಂದ ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾ ಮತ್ತು ದಸರಾವರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧದ ಮಾವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಪರಿಮಳ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಭದ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಯವರು ಮಾವುಗಳನ್ನು ಕೃತವಾಗಿ ಬೇಗ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳು ಬೇಗನೇ ಹಣ್ಣಾಗುವುದನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. FSSAI ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಕೃತಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೌದು, ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.
ಬಣ್ಣ, ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?: ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಬಣ್ಣವು ಹಣ್ಣಿನ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರಲ್ಲ. ಅವು ಗಾಢ ಹಳದಿ, ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಾವಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡೆಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು: ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಕ್ಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮಾವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ನಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಟುವಾದ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಥಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಹಣ್ಣಿನ ಭಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ: ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಮಾವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಳಭಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳು ರಸಭರಿತ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ ತಿಂದಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.