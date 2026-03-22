ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದ್ಯಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?..ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್

Coconut water content: ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಬಿಸಿಲು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕುಡಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣವೇ?  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 22, 2026, 03:40 PM IST
  • ಯಾವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ಯಾ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ
  • ಗಿನಕಾಯಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅದರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
  • ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ

Coconut water content: ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಶಾಖದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಎಳನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎಳನೀರು ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಲಹೆಗಳು ತಾಜಾ, ನೀರು-ಸಮೃದ್ಧ ಎಳನೀರು  ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಎಳನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಾಗ ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅದರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಂದು ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಎಳನೀರು ಆರಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಎಳನೀರು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದ, ದುಂಡಗಿನ ಎಳನೀರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆಂದು  ಗಾತ್ರದಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮೃದುವಾದ ಎಳನೀರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆರಿಸಿ. ಎಳನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ತಡವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

