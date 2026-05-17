How to instill self-confidence in children: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ತಂದೆ, ತಾಯಿದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪಾಲನೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರುವ ಮಗು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಚಿತ್ರಕಲೆ ರಚಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಕವಿತೆ ಹೇಳಲಿ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗಳಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನಸು ವಿಶಾಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲುವು, ತಕ್ಷಣದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅವರು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಗಲು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏಳುವುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ವೈಫಲ್ಯವು ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ. ಇದು ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಿ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.