ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರವಾದ್ರೂ ಮೊಸರು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ..! ಹಾಳಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ

Kitchen hacks : ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರವೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರು ತಾಜಾವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು.. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 20, 2026, 06:56 PM IST
    ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರು ತಾಜಾವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು..
    ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
    ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು..

ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರವಾದ್ರೂ ಮೊಸರು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ..! ಹಾಳಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ

Curd Storage tips : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಮೊಸರು ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ... ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ, ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. 

ಈರುಳ್ಳಿ : ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಳಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಾಯ. ಮೊಸರು ದಪ್ಪಗಾದ ನಂತರ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇವು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಹೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಸರಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಾಜಾತನವು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೊಸರಲ್ಲಿನ ನೀರು : ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು (ಹಾಲೊಡಕು) ಬೇಗನೆ ಹುಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಮೊಸರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಉಳಿದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಗಾಳಿ-ಬಿಗಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ಚಮಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊಸರನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಮೂಲ ರುಚಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ

