ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ..ರುಚಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ!

oil free omlette: ಅನೇಕ ಜನರು ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೆಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ! ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
ಆದರೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವಷ್ಟು ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನಿರಿ! ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಉಗಿ ವಿಧಾನ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ.
ಈಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ (ಮಿಶ್ರಣ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ). 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದು, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಡಿಸಿ.ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ 1-2 ಚಮಚ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ.
ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಓರೆಯಾಗಿಸಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮಿಶ್ರಣವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ರಹಿತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ವಾಧಭರಿತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸವಿಯಿರಿ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೆಜಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ!