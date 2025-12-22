English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಸಾದ ಸೀದಾ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರಿ ಬಿಡಿ.. ಮೂಲಂಗಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದ ಪೂರಿ ಎಂದೂ ತಿಂದಿರಲ್ಲ..!

ಸಾದ ಸೀದಾ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರಿ ಬಿಡಿ.. ಮೂಲಂಗಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದ ಪೂರಿ ಎಂದೂ ತಿಂದಿರಲ್ಲ..!

 How to make radish :  ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾದಾ ಸೀದಾ ಪೂರಿ ತಂದೇ ಇರುತ್ತೀರಾ...ಆ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತಾ ತಿಂತೀರಾ...ಆ ಪೂರಿ ಬಿಡಿ ಒಮ್ಮ ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 22, 2025, 01:52 PM IST
  • ಗರಿ ಗರಿ ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿ ತಿನ್ನಿ
  • ಮೂಲಂಗಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರುಚಿಯ ಪೂರಿ ತಯಾರಿ

Trending Photos

ಗ್ರಹಗತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ..
camera icon12
kubera yoga 2026
ಗ್ರಹಗತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ..
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!
camera icon5
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Bigboss kannada 12 gilli nata
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ಸ್‌.. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ?
camera icon5
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ಸ್‌.. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ?
ಸಾದ ಸೀದಾ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರಿ ಬಿಡಿ.. ಮೂಲಂಗಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದ ಪೂರಿ ಎಂದೂ ತಿಂದಿರಲ್ಲ..!

 How to make radish puri : ಆ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತಾ ತಿಂತೀರಾ...ಆ ಪೂರಿ ಬಿಡಿ ಒಮ್ಮ ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು..ಎಸ್‌..ಈ ಚಳಿಯ ನಡುವೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಬೇಕೆ ಬೇಕು..ಇವಾಗ ಬೇಕೆ ಮೂಲಂಗಿ ಬೇರೇ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೇ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಿರಾ ಲೆಟ್ಸ್‌ ಡು ಇಟ್‌.. ಈ ಅಕ್ಕಿ-ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ.. ಆಹಾ ಪೂರಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೂಲಂಗಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಲೀಕ್‌ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ! ಜಸ್ಟ್‌ ಹತ್ತೇ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಂಗಿಯಿಂದ, ಹೊಸ ರುಚಿಯ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರಿ ಇತರೆ ಪೂರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವ ಇದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೂಲಂಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ.. ಕೆಲವರು ಮೂಲಂಕಿ ತಿನ್ನಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿಯನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಅಟೋಮಿಟಿಕ್‌ ಆಗಿ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನ ನೀವೇ ಬೇಡ ಅಂದವರು ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ..ಈ ಅಕ್ಕಿ-ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ಮೂಲಂಗಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು, ಕೆಲವರು ಪೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತಾ ಪೂರಿನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲಾ ಆ ಟೆನ್ಷನ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಈ ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 6 ಗಿಡಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು..ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತವೆ!
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Radish puri

Trending News