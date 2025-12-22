ಸಾದ ಸೀದಾ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರಿ ಬಿಡಿ.. ಮೂಲಂಗಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದ ಪೂರಿ ಎಂದೂ ತಿಂದಿರಲ್ಲ..!

How to make radish puri : ಆ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತಾ ತಿಂತೀರಾ...ಆ ಪೂರಿ ಬಿಡಿ ಒಮ್ಮ ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು..ಎಸ್..ಈ ಚಳಿಯ ನಡುವೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಬೇಕೆ ಬೇಕು..ಇವಾಗ ಬೇಕೆ ಮೂಲಂಗಿ ಬೇರೇ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೇ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಿರಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಡು ಇಟ್.. ಈ ಅಕ್ಕಿ-ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ.. ಆಹಾ ಪೂರಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೂಲಂಗಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಂಗಿಯಿಂದ, ಹೊಸ ರುಚಿಯ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರಿ ಇತರೆ ಪೂರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವ ಇದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಂಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ.. ಕೆಲವರು ಮೂಲಂಕಿ ತಿನ್ನಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿಯನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಅಟೋಮಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನ ನೀವೇ ಬೇಡ ಅಂದವರು ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ..ಈ ಅಕ್ಕಿ-ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ಮೂಲಂಗಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು, ಕೆಲವರು ಪೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತಾ ಪೂರಿನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲಾ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಈ ಮೂಲಂಗಿ ಪೂರಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ..
